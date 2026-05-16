شابو وسلاح وحشيش| ضبط المتهم بتهديد طليقتة وإلحاق الأذى بها في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلالهما القائمة على النشر من قيام طليق والدتها بمضايقتها وتهديدها بإلحاق الأذى بها وأشقائها وتعاطيه المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بالإسماعيلية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو ("له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش ، الشابو" – السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات عائلية بينهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.