عاكس مراتي | تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي بالسب والضرب على آخر داخل سيارة ملاكي في القليوبية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص؛ أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو طرف أول: (المجني عليه "له معلومات جنائية")، وطرف ثانٍ: (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمون بمحافظة القليوبية.

كما تبين نشوب مشاجرة بينهم بتاريخ 23 أبريل المنقضي؛ لقيام الأول بمعاكسة زوجة أحد أفراد الطرف الثاني، قاموا على أثرها باصطحابه داخل سيارة أحدهم، والتعدي عليه بالضرب على النحو المشار إليه.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.