الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

خناقة السوق قلبت بجريمة في الدفاع عن ذوي همم بالمنصورة.. تفاصيل مأساوية

هيئةالمحكمه
هيئةالمحكمه
همت الحسينى

قررت الدائرة الثالثة الجنائية الاستئنافية بمحكمة استئناف المنصورة بالدقهلية،  حجز قرار البت في واقعة اتهام شقيقين بالتخلص من بائع بسوق شربين إلى نهاية الجلسة وذلك بعد سماع مرافعة دفاع المتهمين  بتخلصهما من المجني عليه الاول ومحاولة إنهاء حياة اخر لدفاعه عن شاب من ذوي الهمم   تعدى عليه أحد المتهمين داخل السوق.

جاء قرار المحكمة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالله عبدالله مطاوع، والمستشار السيد عبده منصور، ومحمد أحمد عبدالدايم وسكرتارية محمد السيد والسيد مصطفى رجب في القضية رقم  10072 جنايات مركز شربين لسنة 2024 والمقيدة برقم 3562 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.

كانت جنايات المنصورة قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لإدانة المتهمان بالقتل وقدما استئنافا على الحكم الصادر بحقهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى احالة المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية كلا من:"حسن.ا.ح، ، 26 عاما صاحب محل أحذية ومقيم شربين شقيقه محمود، 31 عاما  لأنهما في 23/6/2024 بدائرة مركز شربين - محافظة الدقهلية قتلا المجني عليه "محمود ربيع محمد صبري الهمشري" عمدًا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدت العزم على إزهاق روحه على إثر مشادة ومشاجرة سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه واعدا لذلك الغرض سلاحين ابيض "مطواتين" وتوجهت إلى المكان الذي أيقنت سلفا تواجده به وما أن ظفرا به حتى باغتاه بإشهار سلاحيهما الابيضين في وجهه وانهالا عليه بهما ضربا وطعنا من أمامه ومن خلفه في رأسه وبطنه وبإمكان أخرى في جسده حتى خيارات قواه متأثرا بإصابته الموصوفة بتقرير الضفة التشريحية.

كما أن المتهمان شرعا في قتل المجني عليه يوسف نجاح عبدالغفار عمدا بغير سبقًا وإصرار او ترصد وعلى إثر محاولته شل مقاومتها لدرء التعدي على المجني عليه الاول والذود عنه بأن سدد له عدة ضربات بسلاح كلا منهما الابيض استقرت بكتفه الأيسر ورأسه وذراعها الأيمن للحيلوله بينه وبين إغاثة المجني عليه الاول.
وشهد المجني عليه الثاني في تحقيقات النيابة العامة، بقيام المتهمان باستدراج المجني عليه الاول لمكان الواقعة بزعم إنهاء خلاف نشب نتيجة قيام المتوفى إلى رحمة مولاه بالدفاع عن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تعدى عليه المتهم الاول، فاصطحبه المتهمين لمكان الواقعة وبحوزتهما سلاحين ابيض وحينئذً أشهرا السباحين في وجه المجني عليه وانهالت عليه طعنا بأماكن متفرقة من جسده حتى أنهوا حياته.
