تراكمات ومخلفات.. محافظ الدقهلية يتفقد مجمع المدارس بمنطقة الجلاء بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مجمع مدارس بمنطقة الجلاء بالمنصورة، رصد خلاله تراكمات وتجمعات من المخلفات الصلبة في أراضٍ فضاء مجاورة للمدارس، ليصدر توجيهات فورية بإخلائها وإعادة المظهر الحضاري كـ"أولوية أولى" لا تقبل التأجيل.

وتفقد المحافظ، برفقة

محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، واللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية، المنطقة المحيطة بمدارس الجلاء والنخلة، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسير عمل منظومة النظافة التي تشهد تطويراً مستمراً، وخلال الجولة كشف عن وجود أراضٍ فضاء تحولت إلى مكبات عشوائية للمخلفات بمختلف أنواعها، وسط تجاهل واضح من الملاك.

وكلف محافظ الدقهلية برفع المخلفات فوراً، وإزالة كافة تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة من قطع الأراضي الفضاء

إلزام الملاك قانونياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحميل الملاك تكاليف نقل المخلفات على نفقتهم مع توجيه إنذارات رسمية، ومتابعة تنفيذ إخلاء الأراضي وإعادة المظهر الحضاري كأولوية عليا.

وأكد المحافظ، أن "إخلاء قطع الأراضي الفضاء من المخلفات الصلبة واستعادة المظهر الحضاري ليسا مجرد شعارات، بل أولوية أولى للمحافظة، لن نتوانى عن رفع كل تراكمات تهدد صحة الطلاب وسلامتهم، وسنضرب بيد من حديد كل من يتساهل في حق أبناء الدقهلية".

ولم تقتصر التوجيهات على النظافة فقط، بل شملت أيضاً تنظيم حركة المرور في محيط المدارس، حيث أمر المحافظ بوضع لوحات إرشادية واضحة لتوجيه السائقين، ومنع التكدسات المرورية التي تعطل وصول الطلاب وأولياء الأمور، وتيسير حركة السير للمواطنين بشكل عام.

كما كلف محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصورة، بتعيين دوريات متابعة من حي غرب المنصورة لمتابعة قطع الأراضي على مدار 24 ساعة ومنع إلقاء أي مخلفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه كل من يخالف تلك القرارات.