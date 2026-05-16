وكيل تعليم الدقهلية يترأس غرفة عمليات الإمتحانات العملية والمعملية لإمتحانات الدبلومات الفنية

ترأس المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أعمال غرفة العمليات المركزية لمتابعة الإمتحانات العملية والمعملية للإمتحانات الدبلومات الفنية (تكنولوجيا تطبيقية ـ مزدوج ـ فندقي ـ تجاري ـ زراعي ـ صناعي)

ويأتي ذلك في إطار حرص الرشيدي الدائم على المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على الامتحانات

وشدد وكيل أول الوزارة على أن غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات للتأكد من حسن الانضباط وتطبيق التعليمات مشيدًا بتعاون جميع الجهات المعنية في تهيئة المناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحانات في أجواء مستقرة وآمن.

يذكر أن امتحانات النقل بالمراحل الإعدادية والثانوية، قد بدأت اليوم وتستكمل غدا مع الصفوف الابتدائية وتنتهي قبل وقفة عيد الأضحى بيوم .