رئيس الوزراء يصل الي قصر التحرير لبدء جولة تفقدية بالقاهرة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الي قصر التحرير لبدء بجولة تفقدية لأعمال إعادة التطوير لعدد من المناطق في نطاق محافظة القاهرة.

وسيفتقد رئيس الوزراء مشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية حيث أن المرحلة الرابعة للمشروع باجمالي العمارات ٢٢ عمارة عدد ١٨ ذات طابع مميز و ٤ عقار غير مميز و ١٠ عمارات يتم تطويرهم من خلال محافظة القاهره و ١٠ عمارات في مرحلة التطوير من خلال المالك وعقار تم تطويره بمجهود ذاتي و ا عقار قرار تنكيس .

كما سيتم تطوير ١٠ عمارات من خلال محافظة القاهره و ٨ ذات طابع مميز بواقع كمية ٢٧٢٠٠ م٢ و٢ عقار غير مميز بواقع ١٠٠٠٠م٢ .

كما سيتفقد المرحلة الثالثة للمشروع والذي يتضمن ١٣ عمارة و ١٠ ذات طابع مميز و ٣ عقار غير مميز و ١١ عمارات تم تطويرهم من خلال محافظة القاهره و عمارة تم تطويرها من خلال محافظة القاهرة و عقار تم تطويره بمجهود ذاتي .