العراق: تصدير 10 ملايين برميل نفط عبر مضيق هرمز في أبريل

أعلن وزير النفط العراقي، باسم محمد، في مؤتمر صحفي، أن بغداد صدرت 10 ملايين برميل من النفط عبر مضيق هرمز في أبريل، بانخفاض عن حوالي 93 مليون برميل شهرياً قبل الحرب مع إيران.

وأدى إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب مع إيران إلى تقليص صادرات النفط من السعودية والإمارات والكويت والعراق، ما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار.

واستأنفت صادرات العراق من النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان في مارس، بعد اتفاق بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف التدفقات.

وقال وزير النفط العراقي: "نصدّر 200 ألف برميل عبر ميناء جيهان، ولدينا خطة لزيادة هذه الكمية إلى 500 ألف برميل".

يقول الوزير إن العراق يخطط للتعاون مع منظمة أوبك لتعزيز قدرة البلاد على الإنتاج والتصدير، مضيفاً أن بغداد تهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً.