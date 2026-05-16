جهاز الأمن والمخابرات الصومالي ينفذ عملية عسكرية ضد الإرهابيين في محافظة "هيران"

نفذت قوات جهاز الأمن والمخابرات بالصومال، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، عملية عسكرية مخططة في منطقة "بوق -أقبلي" بمحافظة "هيران"؛ أسفرت عن إصابة خطيرة لثلاثة من قيادات الإرهابيين، بالإضافة إلى تدمير مركبات ومراكز تابعة لهم.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /السبت/، أن العمليات العسكرية المتتالية استهدقت أيضا مواقع تابعة للإرهابيين كانوا يستخدمونها لشن هجمات إرهابية وأسفرت عن تدمير 5 مركبات.

وتكثفت قوات جهاز الأمن والمخابرات بالصومال من عملياتها العسكرية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.



