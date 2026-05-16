صدمة الكاف و8 غيابات وقائمة ممنوعات.. 12 معلومة عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة

تتجه أنظار جماهير الزمالك نحو المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط ترقب كبير للسيناريوهات المحتملة التي قد تحسم اللقب القاري في استاد القاهرة الدولي.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم السبت فى التاسعة بتوقيت القاهرة لا تمثل فقط صراعاً على لقب قارى كبير بل اختباراً تنظيمياً وأمنياً للكاف خاصة فى ظل الحضور الجماهيرى المنتظر والضغوط الكبيرة المحيطة بالنهائى بعد أحداث مباراة الذهاب المثيرة فى الجزائر.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم السبت فى التاسعة بتوقيت القاهرة.

فيما تنقل القناة الأولي المصرية وقناة أون تايم سبورت الأرضية مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم السبت فى التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم السبت فى التاسعة بتوقيت القاهرة أيضا عبر القناة الأولي الجزائرية الأرضية.

حكام نهائي الكونفدرالية

يدير مباراة الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات اياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية طاقم التحكيم مكون من الجابوني بيير جيسلان أتشو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه، بوريس مارلايز ديتسوجا مساعدًا أول، وأموس أبيجين ندونج مساعدًا ثانيًا، و تانجوي باتريس ميبيامي حكمًا رابعًا، وتم تعيين التونسي هيثم قيراط حكمًا لتقنية الفيديو، و ماريا ريفيت من موريشيوس مساعد حكم فيديو، والكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج مساعد حكم فيديو ثان.

24 كاميرا

ينقل التليفزيون المصري، اليوم السبت، مباراة كرة القدم بين نادي الزمالك المصري وفريق اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك مع قرب نهاية موسم حافل بالأحداث الرياضية .

وقال المخرج محمد الجوهري رئيس التليفزيون : يقوم التليفزيون المصري باستخدام 24 كاميرا في إنتاج المباراة، من بينها كاميرات خاصة ودرون .. موزعة طبقاً للاشتراطات العالمية في نقل المباريات الدولية.

ممنوعات صارمة.. لا مجال للفوضى

الكاف وضع قائمة موسعة من المحظورات التى يمنع دخولها إلى استاد القاهرة فى محاولة لمنع أى مشاهد قد تؤثر على سلامة الجماهير أو صورة النهائى القارى.

وشملت التعليمات حظر دخول الأسلحة النارية والذخائر وأى أدوات حادة أو أجسام يمكن استخدامها فى الاعتداء أو إثارة الشغب إلى جانب منع الألعاب النارية والشماريخ والقنابل الدخانية وخراطيش الدخان والتوهجات الضوئية وهى العناصر التى كثيراً ما ارتبطت بالمباريات الجماهيرية الكبرى فى أفريقيا.

تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة

شهدت مواجهات الفريقين عدة لقاءات سابقة على المستوى القاري والعربي، حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في البطولة العربية عام 2003.

وفي دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2017، فاز اتحاد العاصمة في الجزائر بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في لقاء الإياب ببرج العرب.

أما آخر مواجهة جمعت الفريقين، فكانت في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2026، وانتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون مقابل، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى موقعة القاهرة.

التشكيل المتوقع للزمالك

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي “الونش” – محمد إسماعيل.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبدالله السعيد – أدم كايد.

خط الهجوم: الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

تشكيل اتحاد العاصمة المتوقع ضد الزمالك:

استقر المدير الفني السنغالي لفريق اتحاد العاصمة الجزائري على الدفع بأوراقه الرابحة في التشكيل المتوقع في إياب نهائي كأس الكونفدرالية أمام الزمالك مساء اليوم السبت والتي جاءت على النحو التالي:

أسامة بن بوط في حراسة المرمي

جوزيف مالون وزين الدين دراوي وأيمن خالدي وإسحاق مريلي وحسين لوسيف وحمزة دهيري وبلال بن زازة وسليم رضواني وكريم درامان وإدوين تيندينج.

معلق إياب نهائي كأس الكونفدرالية

أسندت شبكة قنوات beIN Sports مهمة التعليق على إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك واتحاد العاصمة على قناة beIN Sports HD 3 إلى المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

غيابات الزمالك في إياب اتحاد العاصمة

ويغيب عن الزمالك أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية كل من:

المغربي محمود بنتايج بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب

عمرو ناصر بسبب عدم الجاهزية الفنية فى ظل التأهيل من الإصابة

أحمد حسام لعدم الجاهزية الفنية

محمد صبحي ومحمود الشناوي وسيف فاروق جعفر وآرون أوشينج لأسباب فنية

أحمد حمدي للتجميد على خلفية عدم التجديد للفريق.

قرار صادم

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف إلغاء كشف حضور بأسماء 20 مشجع زملكاوى من ذوى الهمم لمباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.

ويسعي مجلس إدارة نادي الزمالك لحل الأزمة من خلال التواصل مع مراقبي (الكاف).

ركلات الترجيح تحسم البطل

تنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الخاصة بالأدوار النهائية للبطولات القارية على أنه في حالة التعادل الكامل بين الفريقين بعد مباراتي الذهاب والإياب، يتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد صاحب اللقب.

ولا يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية في النهائي عند تحقق هذا السيناريو، إذ تُحسم البطولة مباشرة عبر ركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبذلك، فإن فوز الزمالك بهدف دون رد أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الليلة سيقود المباراة مباشرة إلى ركلات الحسم، في مواجهة ينتظر أن تشهد إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.