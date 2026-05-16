الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة قبل مباراة نهائي الكونفدرالية

رباب الهواري

يترقب عشاق نادي الزمالك المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، مساء السبت 16 مايو 2026، ضمن إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025–26، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريق الأبيض الساعي لتعويض خسارة الذهاب.

وكان الزمالك قد سقط في لقاء الذهاب بهدف دون رد أمام الفريق الجزائري، خلال المباراة التي أُقيمت يوم 9 مايو الماضي، ليصبح مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب القاري.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

تُقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير متوقع لدعم الفارس الأبيض في واحدة من أهم مباريات الموسم.

ومن المنتظر أن تُذاع المباراة عبر شبكة  beIN Sports￼ الناقل الحصري لمنافسات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مشوار الزمالك إلى النهائي

قدم الزمالك مشوارًا قويًا خلال البطولة، حيث نجح في تجاوز عقبة أوتوهو الكونغولي في الدور نصف النهائي، بعدما تفوق بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليحجز بطاقة التأهل إلى النهائي للمرة الجديدة في تاريخه.

ويأمل الفريق بقيادة جهازه الفني في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل قلب النتيجة والتتويج بالبطولة القارية.

اتحاد العاصمة يواصل التألق القاري

على الجانب الآخر، وصل اتحاد العاصمة إلى النهائي بعد تخطي أولمبيك آسفي المغربي في نصف النهائي، عقب الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1، ليؤكد الفريق الجزائري قوته خلال النسخة الحالية من البطولة.

ويدخل اتحاد العاصمة اللقاء بأفضلية الفوز في الذهاب، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف مع التسجيل للتتويج باللقب.

تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة

شهدت مواجهات الفريقين عدة لقاءات سابقة على المستوى القاري والعربي، حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في البطولة العربية عام 2003.

وفي دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2017، فاز اتحاد العاصمة في الجزائر بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في لقاء الإياب ببرج العرب.

أما آخر مواجهة جمعت الفريقين، فكانت في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2026، وانتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون مقابل، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى موقعة القاهرة

