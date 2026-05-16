رياضة

ثروت سويلم: سنعاني من هبوط الأندية الشعبية.. والإسماعيلي استفاد الموسم الماضي

باسنتي ناجي

أكد ثروت سويلم عضو مجلس إدارة رابطة الأندية، أن ملف هبوط الأندية الشعبية سيظل من الملفات الصعبة داخل الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الرابطة حاولت في الموسم الماضي مساندة بعض الأندية الجماهيرية وعلى رأسها الإسماعيلي، لكن تطبيق النظام الجديد هذا الموسم يجعل الأمر أكثر تعقيدًا.

وقال سويلم في تصريحات عبر برنامج “قهوة فايق”: “هنعاني من هبوط الأندية الشعبية، علشان كدا الموسم اللي فات وقفنا مع الإسماعيلي، لكن عملنا نظام جديد والسنة دي الموضوع صعب جدًا”.

وكان قد أكد الناقد والمحلل الرياضي خالد بيومي أن هبوط نادي الإسماعيلي يُعد بمثابة “هبوط جزء من تاريخ كرة القدم المصرية”، في إشارة إلى ما وصل إليه النادي من تراجع خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح بيومي عبر حسابه على منصة “إكس”، أن النادي الإسماعيلي، باعتباره أحد أبرز وأهم الأندية التاريخية في الكرة المصرية، واجه العديد من التحديات الإدارية والصراعات الداخلية، إلى جانب أزمات مالية أثرت بشكل مباشر على استقراره الفني والإداري، وهو ما انعكس على نتائجه ومسيرته في الدوري.

وأضاف أن الأزمة لم تعد مقتصرة على الإسماعيلي فقط، بل تمتد إلى عدد من الأندية الشعبية الأخرى التي تعاني من ضغوط مالية وإدارية متزايدة، الأمر الذي يقلل من قدرتها على المنافسة أمام الأندية التي تعتمد على استثمارات ضخمة ودعم شركات، في ظل التحول المتسارع للدوري المصري نحو نموذج قائم على “البيزنس” والتسويق والاستثمار.. 

وأشار بيومي إلى أن هذا التحول الكبير في شكل الدوري أصبح يغير من طبيعة المنافسة التقليدية، لافتًا إلى أن المشهد الكروي بات يشهد توترًا أكبر داخل المباريات وارتفاعًا في حدة الأصوات بين اللاعبين والمدربين، وهو أمر لم يكن مألوفًا في السابق.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن كرة القدم المصرية تمر بمرحلة دقيقة، وأن استمرار هذا الاتجاه قد يؤثر على شعبية اللعبة وبقاء الأندية الجماهيرية التاريخية في مواجهة النفوذ الاستثماري المتصاعد داخل المنظومة الكروية.

