أعنف مواسم التذبذب الحراري.. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ بشأن حالة الطقس

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن اليوم السبت يشهد "هدنة مؤقتة" من موجات الحر المبكر التي ضربت معظم مناطق الجمهورية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الأجواء ستعود اليوم أقرب إلى الاعتدال الربيعي على معظم الأنحاء، ما يشكل فرصة ذهبية لإنجاز العمليات الزراعية المؤجلة قبل دخول موجة حر شديدة جديدة اعتبارًا من يوم الأحد.

أعنف مواسم التذبذب الحرارى

وأوضح فهيم، أن موسم الربيع الحالي يعتبر من أعنف مواسم التذبذب الحراري خلال السنوات الأخيرة، حيث تتوالى الأيام بين ارتفاعات قياسية وانكسارات مفاجئة، ما يضع النباتات تحت ضغط فسيولوجي مستمر قد يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها.

ملامح طقس اليوم السبت طبقًا للهيئة العامة للأرصاد:

أجواء معتدلة صباحًا على أغلب الأنحاء.

الحرارة العظمى: القاهرة والوجه البحري 32°م، السواحل الشمالية 28°م، شمال الصعيد 35°م، جنوب الصعيد (قنا – الأقصر – أسوان) 39°م تقريبًا.

نشاط رياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وبعض مناطق الجنوب، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة بسبب الرياح وارتفاع الأمواج.

فرص محدودة لسحب منخفضة أو شبورة صباحية في شمال الجمهورية.

استمرار الأجواء الربيعية

من جانبها ، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلًا خلال ساعات الليل.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

قالت "الهيئة" في بيان لها، إن درجات الحرارة المتوقعة تسجل في القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة للعظمى و22 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 28 للعظمى و22 للصغرى، وشمال الصعيد 35 للعظمى و20 للصغرى، فيما تصل درجات الحرارة بجنوب الصعيد إلى 39 درجة للعظمى و25 للصغرى.



الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

أضافت "الأرصاد" أن البلاد تتأثر بشبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وحذرت "الهيئة" من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 45 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار.

أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

لفتت "الأرصاد" إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.