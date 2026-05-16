مأساة تهز لامبيدوزا.. وفاة رضيعة حديثة الولادة فور وصولها إلى سواحل إيطاليا

أفادت وكالة أنسا الإيطالية، يوم السبت بوفاة رضيعة بعد وصولها على متن سفينة تقل عشرات المهاجرين إلى ميناء لامبيدوزا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت وكالة أنسا، أن الرضيعة حديثة الولادة توفيت فور نزولها من السفينة في لامبيدوزا وأثناء نقلها إلى العيادة الخارجية.

وأشارت الوكالة الإيطالية، إلى انه بعد إنقاذها بواسطة زورق الدورية V1307 التابع للحرس الإيطالي، نزل 55 شخصًا من الكاميرون وساحل العاج وجامبيا وغينيا ومالي ونيجيريا وسيراليون في رصيف فافارولو.

وتابعت أنه كان من بينهم سبع نساء وستة قاصرين وُجدت الرضيعة في حالة حرجة، ونُقلت مع والدتها إلى العيادة الخارجية، حيث أعلن الأطباء وفاتها، بسبب انخفاض حرارة الجسم.