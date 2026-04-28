سفارة سويسرا وصندوق الأمم المتحدة للسكان يختتمان برنامج مشترك لدعم النساء اللاجئات والمهاجرات

هاجر رزق

احتفل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وسفارة سويسرا بالقاهرة ، باختتام برنامج مشترك امتد لخمس سنوات، هدف إلى تحسين الوصول إلى خدمات الاستجابة عالية الجودة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات الأكثر احتياجا بمن فيهن اللاجئات والمهاجرات وأفراد المجتمعات المضيفة.

تم تنفيذ البرنامج من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتمويله من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، واستُخدمت فيه شراكات استراتيجية مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه.

وجمع هذه الفعالية كلاً من الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، وليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، وبرنارد سولاند، نائب مدير التعاون الدولي في سفارة سويسرا في مصر، وجيرمان حداد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

وعزز البرنامج الخدمات الشاملة للوقاية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات من خلال نموذج "المساحات الآمنة للنساء والفتيات"، وتمكن من تقديم خدمات منقذة للحياة للنساء والفتيات المتضررات من الأزمة السودانية.

و تمكن صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه من دعم الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية من خلال أنظمة إحالة مباشرة، ويتم توفير استجابة متعددة القطاعات للنساء والفتيات المعرضات للعنف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية. 

وفي إطار البرنامج، عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل وثيق مع الحكومة والمجتمع المدني وشركاء الأمم المتحدة للدعوة إلى تلبية احتياجات الحماية والصحة للنساء المتضررات من الأزمات.

وأنشأ صندوق الأمم المتحدة للسكان ثلاث مساحات آمنة جديدة في إطار البرنامج، ليصل مجموع المساحات الآمنة إلى ١٣ مساحة آمنة بنهاية البرنامج، وتقع في القاهرة والإسكندرية ودمياط والشرقية وأسوان.

المساحات الآمنة للنساء والفتيات هي أماكن مصممة للنساء والفتيات، بمن فيهن اللاجئات والمهاجرات ومجتمعاتهن المضيفة، للوصول إلى خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات – بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، والخدمات القانونية، والاستشارة، والعلاج، والإحالة إلى الخدمات الصحية. إنها أيضاً أماكن يمكنهن فيها التواصل وإعادة بناء شبكاتهن الاجتماعية، والاندماج مع المجتمع المحلي، واكتساب مهارات مهنية مختلفة.

دعم البرنامج أكثر من ١٤١،٠٠٠ امرأة بخدمات فورية منقذة للحياة، ٧٠% منهن سودانيات متضررات من النزاع، وقد تلقين خدمات إدارة الحالة، والاستشارة، والعلاج الفردي والجماعي، وخدمات الصحة الإنجابية، وحقائب الكرامة. كما أشرك البرنامج أفراد المجتمع، بمن فيهم الرجال والفتيان، في أنشطة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة والصحة الإنجابية باستخدام أدوات إبداعية مثل كرة القدم، والسينما المجتمعية، والألعاب التفاعلية.

قال د. أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر: "تؤمن سويسرا بأن الوقوف إلى جانب النساء والفتيات في أوقات الأزمات ليس واجباً إنسانياً فحسب، بل هو مسؤولية مشتركة. نحن فخورون بدعم مصر وشركائنا لضمان أن يجد المتضررون من النزاع الحماية والكرامة ومساراً للمضي قدماً".

وقالت جيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر: "خلال النزاعات والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية العامة، غالباً ما يتم التغاضي عن احتياجات النساء والفتيات، ويتأثرن بشكل غير متناسب. لهذا السبب نحن في أمس الحاجة إلى برامج مماثلة". وأضافت: "بينما نختتم هذا البرنامج المشترك اليوم، أنا على ثقة بأن تأثيره سيستمر في الصدى لدى النساء والفتيات اللاتي خدمناهن"

