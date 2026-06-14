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استعلم الآن عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية .. رابط سريع ومباشر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

استعلم الآن عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية .. رابط سريع ومباشر

طالبات الأزهر أثناء الامتحان
طالبات الأزهر أثناء الامتحان
محمد شحتة

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وذلك بالتزامن مع قرب اعتماد النتيجة رسميًا خلال الساعات المقبلة وفقا لما أعلنه الأزهر الشريف.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، التي خصصت رابطًا مباشرًا لتسهيل الحصول على النتائج ومعرفة الدرجات بشكل سريع ودقيق.

وكانت أعمال التصحيح والمراجعة قد انتهت بالكامل، حيث جرى تدقيق الدرجات ومراجعة النتائج لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، تمهيدًا لاعتمادها وإتاحتها إلكترونيًا أمام الطلاب في مختلف المحافظات.

للاستعلام عن نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية اضغط هنا

اعتماد نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

ومن المقرر أن يعتمد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026/2025م، مع الإعلان عنها على صفحة الأزهر الشريف، وإتاحتها عبر بوابة الأزهر عقب اعتمادها.

إعادة توزيع درجات نقطتين في النحو والفيزياء

ووجه الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، الشكر لطلاب الثانوية الأزهرية على التزامهم وانضباطهم، وما قدموه من صورة مشرّفة تعكس أخلاق الطالب الأزهري وقيمه.

وقال الشيخ عبد الغني، في بيان رسمي، إنه تم رصد ملاحظات طلاب الثانوية الأزهرية بشأن نقطتين في امتحاني النحو والفيزياء، ووفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، سيتم إعادة توزيع درجات هاتين النقطتين في نموذج الإجابة؛ حرصًا على تحقيق العدالة ومراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية انتظام سير امتحان مادة الفيزياء لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الذي أُجري أمس السبت ، وسط أجواء مستقرة ومنظمة داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الغرفة - في بيان أمس السبت - أن الامتحانات سارت بصورة طبيعية، حيث جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وتنوعها بين الأسئلة المباشرة وتلك التي تقيس الفهم والتحليل.

وفي إطار المتابعة المستمرة لسير الامتحانات، تابع الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، للاطمئنان على انتظام اللجان بمختلف المحافظات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

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