بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في كفر الشيخ | صور

شهدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الخميس، انطلاق أعمال مركز تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، وذلك تحت رعاية الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وتفقد حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، يرافقه الدكتور محمد حجر، مدير عام التعليم الإعدادي بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباطه داخل مراكز التصحيح، ومتابعة الأداء في ثاني أيام تصحيح الشهادة الابتدائية، وأولى أيام تصحيح الشهادة الإعدادية.

وتوزعت أعمال التصحيح على مركزين رئيسيين جرى التنسيق لهما بدقة؛ حيث يعقد مركز تصحيح الشهادة الإعدادية بمقر معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، في حين يستقبل معهد كفر الشيخ النموذجي أعمال مركز تصحيح الشهادة الابتدائية، وذلك بحضور ومشاركة موجهي عموم المواد الدراسية بالمنطقة لضمان الإشراف الفني المباشر والدقيق على كافة مراحل تقدير الدرجات.

وخلال الجولة التفقدية لمدير عام التعليم الإعدادي والوكيل الثقافي، جرى التشديد بشكل صارم على جميع المشاركين في أعمال التصحيح بضرورة توخي الدقة والأمانة التامة، والالتزام بقراءة الإجابات كاملة لضمان إعطاء كل طالب حقه كاملاً دون بخس.

كما أكدت قيادات المنطقة توافر كافة سبل الراحة والأجواء الملائمة للمصححين والمراجعين من تهوية وإضاءة وتجهيزات لوجستية، بما يضمن إنجاز العمل بتميز وفي بيئة مستقرة تخدم مصلحة أبنائنا الطلاب.