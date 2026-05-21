الصحة: مصر نجحت في خفض وفيات الأمهات بنسبة 79%
ضبط عاطل متهم بممارسة البلطجة وترويع المواطنين بالإسكندرية
الخارجية الألمانية تدعو إلى عودة الملاحة إلى مضيق هرمز فورا بدون قيود
وزير الخارجية الأمريكي : مؤشرات جيدة بشأن إيران .. وترامب يفضل الاتفاق
وزير المالية اللبناني: خسائرنا بسبب الحرب تصل إلى 20 مليار دولار
وزير الاستثمار: توطين صناعة المواد الفعالة الدوائية يدعم الأمن الصحي ويخفض الواردات
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاستثمار ملفات الترويج التجاري وتوسيع الشراكات الدولية
الحرس الثوري الإيراني: عبور 31 سفينة وناقلة نفط مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا
«منهم إيدى كوهين وعمرو واكد».. النيابة تصدر قرار بحجب حسابات 12 شخصا على السوشيال ميديا داخل مصر
أحمد حسن: اجتماع عاجل في الزمالك لحسم أزمة إيقاف القيد
تحرك برلماني عاجل لمواجهة خطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين
مدبولي يستقل الأتوبيس الكهربائي من أمام مقر مجلس الوزراء للقيام بجولة تفقدية بمشروعات العاصمة الجديدة
إلهام أبو الفتح
أخبار البلد

نقابة الأطباء: مستشفى الناس تجربة رائدة في الرعاية المجانية بمعايير عالمية

الديب أبوعلي

أشاد وفد نقابة الأطباء خلال زيارة إلى مستشفى الناس، بالنموذج الطبي والإنساني الذي يقدمه الصرح الصحي المجاني، مؤكدين أنه يمثل تجربة فريدة تجمع بين جودة الخدمة الطبية العالمية والطابع الإنساني في تقديم الرعاية الصحية دون مقابل.

وجاءت الزيارة برئاسة نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة، حيث كان في استقبالهم المهندس أيمن ممدوح عباس أمين صندوق المستشفى، في جولة شملت مختلف الأقسام الطبية والإدارية.

وخلال الزيارة، أكد نقيب الأطباء، أن ما شاهده داخل المستشفى يعكس "نظاما متكاملا" في تقديم الخدمة العلاجية، يبدأ من استقبال المريض وحتى مراحل العلاج المتقدمة، مشيدا بتميز المستشفى في مجالات جراحات القلب للأطفال، والجهاز الهضمي، والحر.و.ق، إلى جانب مستوى التجهيزات الطبية المتطورة.

وأشار إلى أنه اطلع على حالات طبية شديدة التعقيد تم التعامل معها بكفاءة عالية، من بينها طفل مصاب بحر.و.ق بنسبة 70% تحسنت حالته بشكل ملحوظ بعد فترة علاج، معتبرا ذلك إنجازا طبياً يعكس كفاءة الطواقم الطبية بالمستشفى.

من جانبه، أكد المهندس أيمن ممدوح عباس، أن ما تحقق داخل مستشفى الناس هو ثمرة عمل جماعي لفريق متكامل يعمل بروح واحدة، مشددا على التزام المستشفى بتقديم خدمات طبية مجانية بالكامل وفق أعلى المعايير العالمية.

كما أشار إلى أن فلسفة المستشفى تقوم على المساواة بين جميع العاملين والمرضى، مع التركيز على توفير بيئة علاجية وإنسانية متكاملة.

وفي السياق ذاته، أكد أعضاء وفد النقابة أن المستشفى يضاهي كبرى المستشفيات العالمية من حيث التجهيزات وجودة الرعاية، مشيرين إلى أهمية تعميم هذه التجربة في مختلف المحافظات.

وأشاد الوفد بالاهتمام بالجانب الإنساني والنفسي للمرضى، وبالتطور الملحوظ في تقنيات علاج الحر.و.ق، خاصة في معمل الجلد المتخصص الذي يمثل نقلة نوعية في هذا المجال داخل مصر.

واختتمت الزيارة بالتأكيد أن مستشفى الناس يقدم نموذجا يحتذى به في العمل الصحي الخيري، ويجسد فلسفة إنسانية عنوانها: "عالجوا المحتاجين كما يحب الأغنياء أن يعالجوا"، حيث تتحول التبرعات إلى خدمات طبية تنقذ حياة المرضى وتمنحهم أملا جديدا.

نقابة الأطباء مستشفى الناس نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي أيمن ممدوح عباس الحروق

