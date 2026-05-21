وزير المالية اللبناني: خسائرنا بسبب الحرب تصل إلى 20 مليار دولار

قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، إن أضرار الحرب على لبنان تُقدّر بما يصل إلى 20 مليار دولار، مضيفا أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد اللبناني من 7 إلى 10 في المئة هذا العام بسب الحرب.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، شنًت قوات الاحتلال الاسرائيلي غارات إسرائيلية على المنصوري ومرتفعات الريحان وتبنين وتولين وجويا جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي ميفدون وشوكين في قضاء النبطية.

ومن جانبه ، استهدف حزب الله اللبناني تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف والبياضة بصليات صاروخية.

كما قصف الحزب اللبناني تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة دبل ومحيط بلدة حداثا بسرب من المسيرات الهجومية.

وكانت يسرائيل هيوم نقلت عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي القول بأنه : لا جدوى من البقاء في لبنان والجيش لا يحقق إنجازات في هذه الحرب بشكلها الحالي . ومهمتنا غير مفهومة ولا نعرف إن كان الجيش يريد وقفا لإطلاق النار في لبنان.