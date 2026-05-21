صفقة نووية.. تفاصيل مباحثات بوتين والرئيس الصيني حول يورانيوم إيران

كشفت وكالة إنترفاكس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج بحثا الملف الإيراني ونتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين.

وأشارت إنترفاكس، إلى أن بوتين عرض على الرئيس الصيني فكرة نقل وتخزين اليورانيوم الإيراني المخصَّب في روسيا.

يذكر أن بوتين زار بكين، بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، وبحث عددا من الملفات الاقتصادية والسياسية على رأسها الحرب ضد إيران.

ودعت كلا من الصين وروسيا إلى حل النزاع الأوكراني عبر الحوار والمفاوضات حيث أعربا عن دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إرساء السلام المستدام.

وفي بيان صيني روسي مشترك ؛ فقد صرحت بكين وموسكو بأن العلاقات بين البلدين لا تمثل تكتلا ولا تحمل طابع المواجهة وليست موجهة ضد دول ثالثة والعلاقات بينهما بلغت أعلى مستوياتها التاريخية وهي مستمرة في التطور بشكل مطرد.

وقال البيان المشترك : الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران انتهاك للقانون الدولي وتقويض للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف : ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض وكذلك ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة؟