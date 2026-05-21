وزير الخارجية يبحث التطورات في ليبيا مع المبعوثة الأممية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السيدة هانا تيتيه الممثلة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الخميس ٢١ مايو.

شهد اللقاء تقييما لنتائج الاتصالات الهادفة لحلحلة الأزمة الليبية، حيث أكد الوزير عبد العاطي على مساندة مصر للخطوات التي تتخذها البعثة الأممية، مشيرا إلى أهمية اتمام الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل فوري من ليبيا لضمان استعادة الدولة لسيادتها.

وأبرز وزير الخارجية خلال اللقاء الأهمية القصوى التي توليها مصر لاستقرار ليبيا، مشددا على أن أمن ليبيا يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مجددا التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الأراضي الليبية وسلامتها، وأهمية ارتكاز أي تسوية سياسية على مبدأ الملكية الليبية الخالصة لتمكين مؤسسات الدولة الوطنية من الاضطلاع بدورها وتلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية.

ومن جانبها، أشادت المبعوثة الأممية بمستوى التعاون الوثيق بين مصر والبعثة الاممية، مثمنة استضافة القاهرة لفعاليات آلية دول الجوار الثلاثية وما توفره من غطاء إقليمي داعم للاستقرار. وأكدت تطلع الأمم المتحدة لمواصلة التنسيق مع مصر لضمان نجاح المسار السياسي وتثبيت دعائم السلم والأمن في جميع انحاء ليبيا.