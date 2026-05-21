معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

في الوقت الذي كان الجميع يتوقع سقوطه وعدم دخوله في المنافسة على بطل الدوري المصري، ظل نادي الزمالك الصامد العنيد متشبثا بالأمل في المنافسة على الدوري، على الرغم من كل الأزمات التي أحاطت به ، والتي لو كان مر بها أي نادٍ على مستوى العالم لكان سقط ولم يقوم مرة أخرى.

إنه نادي الزمالك العظيم الذي اعتاد أن يحارب كل الظروف ويلعب ضد المنطق، فكيف لنادي كان على حافة الهوية أن يتوح ببطولة الدوري المصري، في الوقت الذي يمر به هذا النادي الجماهيري الكبير بأزمة مالية طاحنة، بعد سحب أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر وتلا ذلك عدم حصول لاعبي نادي الزمالك على مستحقاتهم الكاملة، بالإضافة إلى إيقاف القيد بقرار من الفيفا في 18 قضية، حيث تنوعت القضايا المرفوعة ضد الزمالك ما بين مستحقات لمدربين سابقين ولاعبين محترفين، إلى جانب أقساط صفقات لم يتم سدادها لأندية أجنبية.

ورغم كل هذه الكواراث لم يستسلم الزمالك ولكن سار في طريقه إلى الأمام مستندا على دعم جمهوره العظيم الذي لم يتخلى عنه في أي لحظة حينما كان يحتاجه إليه دائما، فشاهدنا عدد جماهير الزمالك الغفيرة في كل المباريات التي خاضها الزمالك في كل البطولات، حيث كان اللافت للنظر أن أعداد جماهير الزمالك الوفية تزداد في انكساراته أكثر من انتصاراته، وهذا ما عهدنا عليه من جماهير الزمالك المخلصة لناديها الحبيب.

لم يكن أحد يتخيل أن يصل الزمالك إلى منصب التتويج ببطولة الدوري المصري، فكلما شاهدنا البرامج الرياضية كان لسان حالهم جميعا أن الزمالك لن يحصل على أي بطولة في هذا الموسم، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها من أزمات مالية متلاحقة كادت أن تطيح بيه، وأقصى ما يمكن أن يصل إليه الزمالك في بطولة الدوري المصرى هو حصوله على المركز الثالث أو الرابع.

بداية الدوري كانت لا تعطي أي مؤشر بأن الزمالك سيحصل على هذه البطولة، إلا أنه بالروح القتالية التي تحلى بها لاعبو الزمالك والدفعة المعنوية التي منحتها لهم جماهير الزمالك كانت بمثابة المحرك الرئيسي لهم والتى كانت تعوضهم عن نقص الإسكواد، في ظل عدم تدعيم نادي الزمالك بعدد من اللاعبين في جميع المراكز، هذا بالإضافة إلى رحيل زيزو عن صفوف نادي الزمالك في بداية الموسم وانتقاله إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي، الأمر الذي كان بمثابة صدمة كبيرة لجماهير الزمالك التى صنعت شعبية زيزو في مصر، حينما أصبح لاعبا في نادي الزمالك، والذي كان نادي الزمالك بالنسبة له بوابة عبر منها للانضمام إلى المنتخب المصري للمشاركة في جميع المحافل الدولية.

أزمة أخرى أيضا واجهت نادي الزمالك أثناء الموسم الحالي، وهو تخليه عن عدد من لاعبيه والذين يمثلون القوام الأساسي لنادي الزمالك لبيعهم بهدف الاستفادة منهم لحل جزء ولو بسيط من أزمات النادي المالية، وهم ناصر ماهر ودونجا، والذي تأثر نادي الزمالك كثير بعد رحيلهما عنه.

حارب الزمالك رغم كل هذه الظروف على كل البطولات التي خاضها، حيث لم يكتب له النصيب أن يستكمل مشواره في كأس مصر بعد إطاحة نادي سيراميكا كليوباتر العنيد به في الدور الـ 16، وكذلك خرج من بطولة كأس عاصمة مصر، حينما دفع بناشئين الزمالك في هذه المباريات، ثم كانت الصدمة الكبيرة لجماهير الزمالك بخسارته في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على أرضه وسط جمهوره أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كانت في المتناول، وكانت هناك خسارة مادية أيضا وهي خسارته لقيمة 4 ملايين دولار كانت ستساعده في حل أزمة وقف القيد.

وعلى الرغم من صدمة خسارة الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلا أن لاعبي الزمالك تعاهدوا على مصالحة جماهيرهم في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري لكي يهدوهم بطولة الدوري المصري كرد بسيط على دور جماهير الزمالك العظيمة في الوقوف بجوار ناديها رغم كل الأزمات التي واجهها منذ بداية الموسم، لكي تبتسم الكرة في هذه المرة لنادي الزمالك، والذي كان يستحق الحصول على بطولة في هذا الموسم الإعجازي الاستثنائي والذي سيتحاكى عنه كل العالم، فكيف لنادي يمر بأزمة مالية طاحنة ولديه إيقاف قيد في 18 قضية بشأن مستحقات لاعبين ومدربين أجانب ويحصد بطولة الدوري المصري، والتي تعتبر من أصعب البطولات المحلية في مصر، حقا دوري المستحيل زملكاوي.