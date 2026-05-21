مجلس جامعة بنها الأهلية يستعرض توصيات لجنة التوظيف والخريجين للبرامج الدراسية

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأيمن بيومى أمين عام الجامعة.



واستهل الدكتور تامر سمير الجلسة بتقديم التهنئة لجميع منسوبى الجامعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

واستعرض رئيس الجامعة خلال الجلسة توصيات اجتماع اللجنة الفرعية للتوظيف والخريجين بخصوص قياس مؤشر توظيف الخريجين لكافة البرامج الدراسية.



كما استعرض الدكتور تامر سمير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتى بدأت اليوم الخميس ، مؤكدا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.



فيما استعرض الدكتور حسين المغربي خلال الجلسة جداول الامتحانات النهائية لبرامج الجامعة للفصل الدراسي الثاني ، وكذلك الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الصيفى للعام الأكاديمي 2025/ 2026 والمقرر بدء التسجيل فيه يوم السبت 4 يوليو القادم ، وكذلك تشكيل فريق عمل الخطة البحثية بالجامعة ، وتقارير الإرشاد الاكاديمي لبرامج الجامعة للفصل الدراسي الثاني.



واستعرض الدكتور محمود شكل توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدد من المؤسسات والمراكز المختلفة ، وكذلك موجز أنشطة قطاع التوظيف والابتكار وريادة الأعمال بالجامعة عن العام الأكاديمي 2025/ 2026 ، وعرض مقترح اللائحة الداخلية لنادى الخريجين ، بالإضافة إلى بيان بالفرص التدريبية بالمصانع والمؤسسات خلال فترة صيف 2026.