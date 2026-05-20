الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى المبارك ويشدد على تأمين الخدمات والتصدي للتعديات

إبراهيم الهواري

ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة ، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الجهات الأمنية والتنفيذية؛ وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال  وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.


وأكد المحافظ خلال الاجتماع رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية وشركات المرافق، مع تفعيل غرف العمليات وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة الفورية لأي بلاغات أو حالات طارئة على مدار الساعة، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية.
ووجّه المحافظ بضرورة تجهيز ساحات ومساجد صلاة العيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والأجهزة الأمنية، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد والطرق المؤدية إليها، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين أثناء أداء الشعائر.
كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية وتأمين الحدائق والمتنزهات العامة والمناطق الحيوية، إلى جانب متابعة انتظام حركة المواصلات الداخلية والخارجية ومنع أي استغلال للمواطنين خلال فترة الإجازة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي الملف الصحي والبيئي، وجّه المحافظ مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأطقم الطبية والأدوية اللازمة، فيما كلف مديرية الطب البيطري بالمرور المستمر على المجازر والتأكد من جاهزيتها الكاملة، مؤكدًا أن الذبح داخل المجازر الحكومية سيكون مجانيًا طوال أيام العيد، مع منع الذبح العشوائي خارج المجازر حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
كما أكد المحافظ استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية، مع التوسع في إقامة الشوادر والمعارض ومنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

بسمة عطا
