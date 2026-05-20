الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

خالد يوسف

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي 2026 خلال الفترة المقبلة، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل بعدد من المدن الجديدة والمحافظات المختلفة.

وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير سكن مناسب بأسعار مدعومة وتسهيلات كبيرة في السداد، بمقدم حجز بسيط ونظام تقسيط شهري مريح وتصل فترة السداد إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.
 

تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أوضحت وزارة الإسكان، أنه من المنتظر طرح وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، يتضمن نحو 31 ألفا و680 وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، بالإضافة إلى 4 آلاف و336 وحدة بالمحافظات.

وأشارت الوزارة، إلى أن طرح شقق الإسكان الاجتماعي يشمل عددًا من الوحدات ضمن مشروعات الإسكان الأخضر التي تعتمد على معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب وحدات الإسكان الاجتماعي التقليدي، وتتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في الطرح الجديد ما بين 200 و350 ألف جنيه، حسب الموقع الجغرافي والمساحة والخدمات المحيطة بالوحدة.

كما أوضحت أن مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي يبدأ من 25 ألف جنيه، وقد يصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى، وتتراوح الأقساط الشهرية من 750 إلى 1300 جنيه، وتصل فترة السداد إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.
 

شروط التقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2026

- يجب أن يكون المتقدم من سكان المحافظة التي يتم الطرح فيها أو من العاملين بها.

- يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عاما في تاريخ بدء التقديم.

- ضرورة الالتزام بحدود الدخل الشهرية التي سيتم الإعلان عنها تفصيليا في كراسة الشروط.

- يحظر التقديم لمن سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض من الدولة ضمن مشروعات الإسكان السابقة.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- إدخال البيانات الشخصية بدقة متناهية.

- استكمال استمارة الحجز الإلكتروني، بعد اختيار الوحدة المناسبة.

- يتم سداد مقدم الحجز إلكترونيا عبر وسائل الدفع المعتمدة.

- رفع المستندات المطلوبة التي تشمل بشكل أساسي صورة بطاقة الرقم القومي وشهادات إثبات الدخل.

- متابعة حالة الطلب باستمرار عبر الموقع حتى إعلان نتائج التخصيص. 

