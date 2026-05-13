قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي بمنطقة غرب البحر المتوسط
محاكمة أحمد دومة في تهمة نشر أخبار كاذبة.. بعد قليل
الرئيس السيسي يصل مطار عنتيبي في زيارة رسمية إلى أوغندا
الإنتاج الحربي يبحث مع شركة سعودية التعاون في إعادة تدوير الغازات للتطبيقات العسكرية و المدنية
حذف أجزاء من المناهج لطلاب الثانوية العامة "الدمج" .. والتعليم :"بنخفف عليهم"
الذهب يثبت قرب 7000 جنيه للعيار 21.. والأوقية تتراجع إلى 4706 دولارات
كوريا الجنوبية تلوح بإجراءات غير عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز
مجلس النواب العراقي يصوت غدًا على المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة
جيش الاحتلال: استهدفنا أكثر من 40 موقعا لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان
رابط تقديم رياض الاطفال وأولى ابتدائي 2027 بالمدارس الرسمية|التعليم: ترقبوه أول يونيو
البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا
موعد مباراة مصر وإثيوبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

احذر .. في هذه الحالات تسحب منك وحدتك من صندوق الإسكان الإجتماعي

احذر سحب وحدتك من الإسكان الإجتماعي
احذر سحب وحدتك من الإسكان الإجتماعي
رانيا أيمن

حذّر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من مجموعة من الحالات التي قد تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية من المستفيدين أو إلغاء التخصيص، حتى بعد الحصول على الموافقة المبدئية أو سداد جزء من الأقساط، وذلك في إطار الحفاظ على الهدف الأساسي لمشروعات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد الصندوق أن الحصول على الوحدة لا يعني ثبات الملكية بشكل نهائي إلا بعد الالتزام الكامل بكافة الشروط التعاقدية، موضحًا أن هناك مخالفات محددة تؤدي إلى إلغاء التخصيص أو سحب الوحدة فورًا.

أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى سحب وحدة الإسكان الاجتماعي:

  • تغيير استخدام الوحدة عن الغرض المخصص لها، وهو السكن الدائم، حيث يُعد ذلك مخالفة صريحة لشروط التعاقد.
  • التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو أي شكل من أشكال نقل أو تقييد الملكية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، وبعد استكمال سداد كامل ثمن الوحدة والمستحقات المقررة.
  • اكتشاف أي مخالفات لشروط الحجز أو البيانات الواردة في كراسة الشروط أو المستندات المقدمة أثناء التقديم.
  • إلغاء التخصيص بناءً على رغبة المتقدم نفسه في بعض الحالات قبل استكمال الإجراءات النهائية.
  • عدم استكمال سداد الدفعات المطلوبة، وعلى رأسها نسبة الـ20% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية ومساهمة مجلس الأمناء خلال المهلة المحددة.
  • التأخر في سداد الأقساط المستحقة، خاصة في حال عدم سداد قسطين متتاليين وفقًا لنظام السداد المعتمد.
  • عدم التعاقد أو عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد، أو ترك الوحدة دون استكمال إجراءات الاستلام بعد الإخطار، بما قد يؤدي إلى إلغاء التخصيص بعد انتهاء المهلة المحددة.
الإسكان الإجتماعي

وفي بعض الحالات، قد يتم سحب الوحدة أيضًا إذا لم يستكمل المستفيد إجراءات الاستلام خلال الفترة المقررة بعد التخصيص، حتى بعد مرور فترة زمنية دون إنهاء الإجراءات الرسمية.

نصائح هامة لتجنب سحب الوحدة السكنية:

تقدم وزارة الإسكان مجموعة من الإرشادات لضمان الحفاظ على الوحدة السكنية وتجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى سحبها، أبرزها:

  • الالتزام الكامل ببنود العقد المبرم وعدم مخالفة أي شرط من شروط التعاقد.
  • الإقامة الفعلية والدائمة في الوحدة السكنية باعتبارها مخصصة للسكن وليس الاستثمار.
وحدات الإسكان الإجتماعي
  • عدم بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور المدة القانونية المحددة (7 سنوات من تاريخ الاستلام) إلا بموافقة رسمية.
  • التأكد من صحة ودقة البيانات المقدمة أثناء التقديم، واستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها فقط.
وحدات الإسكان الإجتماعي صندوق الإسكان الإجتماعي سحب شقق الإسكان تأجير وحدات الإسكان الإجتماعي حالات سحب وحدات الإسكان الإجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

كابتن ايلا تنعى ابو زهرة

متحدثة الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبوزهرة.. والمتابعون: نسيتي دوره في السقوط ببئر سبع

يامال يرفع علم فلسطين

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع «يامين يامال» علم فلسطين

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

الدولار

بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

ترشيحاتنا

مسرحية بنفكر في أسم

اليوم.. عرضا "بنفكر في اسم" و"تأثير جانبي" في ختامي نوادي المسرح

فخر السويدي

طرح فيلم فخر السويدي على هذه المنصة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة

عزاء الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بمسجد المشير طنطاوي.. اليوم

بالصور

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟

فستان ناعم.. ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أسرار البطاطس المقرمشة.. خطوات بسيطة تمنحك الطعم الذهبي في المنزل

أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار البطاطس المقرمشة

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

فيديو

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

اليوتيوبر التركي روحي جينيت

حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد