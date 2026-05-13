احذر .. في هذه الحالات تسحب منك وحدتك من صندوق الإسكان الإجتماعي

حذّر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من مجموعة من الحالات التي قد تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية من المستفيدين أو إلغاء التخصيص، حتى بعد الحصول على الموافقة المبدئية أو سداد جزء من الأقساط، وذلك في إطار الحفاظ على الهدف الأساسي لمشروعات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد الصندوق أن الحصول على الوحدة لا يعني ثبات الملكية بشكل نهائي إلا بعد الالتزام الكامل بكافة الشروط التعاقدية، موضحًا أن هناك مخالفات محددة تؤدي إلى إلغاء التخصيص أو سحب الوحدة فورًا.

أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى سحب وحدة الإسكان الاجتماعي:

تغيير استخدام الوحدة عن الغرض المخصص لها، وهو السكن الدائم، حيث يُعد ذلك مخالفة صريحة لشروط التعاقد.

التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو أي شكل من أشكال نقل أو تقييد الملكية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، وبعد استكمال سداد كامل ثمن الوحدة والمستحقات المقررة.

اكتشاف أي مخالفات لشروط الحجز أو البيانات الواردة في كراسة الشروط أو المستندات المقدمة أثناء التقديم.

إلغاء التخصيص بناءً على رغبة المتقدم نفسه في بعض الحالات قبل استكمال الإجراءات النهائية.

عدم استكمال سداد الدفعات المطلوبة، وعلى رأسها نسبة الـ20% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية ومساهمة مجلس الأمناء خلال المهلة المحددة.

التأخر في سداد الأقساط المستحقة، خاصة في حال عدم سداد قسطين متتاليين وفقًا لنظام السداد المعتمد.

عدم التعاقد أو عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد، أو ترك الوحدة دون استكمال إجراءات الاستلام بعد الإخطار، بما قد يؤدي إلى إلغاء التخصيص بعد انتهاء المهلة المحددة.

وفي بعض الحالات، قد يتم سحب الوحدة أيضًا إذا لم يستكمل المستفيد إجراءات الاستلام خلال الفترة المقررة بعد التخصيص، حتى بعد مرور فترة زمنية دون إنهاء الإجراءات الرسمية.

نصائح هامة لتجنب سحب الوحدة السكنية:

تقدم وزارة الإسكان مجموعة من الإرشادات لضمان الحفاظ على الوحدة السكنية وتجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى سحبها، أبرزها:

الالتزام الكامل ببنود العقد المبرم وعدم مخالفة أي شرط من شروط التعاقد.

الإقامة الفعلية والدائمة في الوحدة السكنية باعتبارها مخصصة للسكن وليس الاستثمار.