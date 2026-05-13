ترامب يدرس تغيير اسم العملية العسكرية ضد إيران إلى “المطرقة الثقيلة”.. ما السبب؟

وفق ما أوردت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، وبحسب مسؤولَين أمريكيَّين، فإن وزارة الحرب الأمريكية “البنتاجون”، تدرس حالياً إمكانية تغيير اسم الحرب رسمياً إلى "عملية المطرقة الثقيلة".

في حال انهار وقف إطلاق النار الحالي مع إيران وقرَّر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات العسكرية الواسعة.

تشير النقاشات حول احتمال استبدال اسم "عملية الغضب الملحمي" بـ"عملية المطرقة الثقيلة" إلى مدى جدية الإدارة الأمريكية في احتمال استئناف الحرب التي بدأت في 28 فبراير.

كما قد يتيح هذا التغيير لترامب المجادلة بأنَّ بدء العملية الجديدة يعني إعادة احتساب مهلة الستين يوماً المطلوبة للحصول على تفويض حرب من الكونجرس من جديد.

وخلال الأسابيع الماضية، أثناء حضور مسؤولي الإدارة الأمريكية جلسات في الكونغرس، أشار النواب إلى بنود قانونية تنص على أنَّه حتى في حال تنفيذ عمليات عسكرية بذريعة "تهديد وشيك"، فإنَّ الحكومة الأمريكية تكون مطالَبة، بعد مرور 60 يوماً على بدء الهجمات، بالحصول على موافقة الكونجرس للاستمرار في الحرب، باعتباره الجهة المخوَّلة قانونياً باتخاذ قرار إعلان وبدء الحروب.