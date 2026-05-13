أستراليا تعلن عزمها الانضمام إلى مهمة دفاعية أوروبية لتأمين مضيق هرمز

أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة فرنسا وبريطانيا، لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، فى بيان نشرته الحكومة الأسترالية قبل قليل، إن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية، بقيادة البلدين الأوروبيين.

وأضاف أن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة سبق أن أرسلتها إلى المنطقة لصد الهجمات الإيرانية.. وتابع: "انضممتُ الليلة الماضية إلى وزراء دفاع من أكثر من 40 دولة أخرى للتأكيد على استخدام القدرات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية الجماعية لدعم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز".

وأكد مارلز أن أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بقيادة بريطانيا وفرنسا، بمجرد إنشائها.

وأشار وزير الدفاع الأسترالي إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد، مع إظهار الالتزام بأمن التجارة الدولية..

وقال: "نرغب في رؤية هذا النزاع ينتهي ومضيق هرمز مفتوحًا وحرية الملاحة مُستعادة. كلما طال أمد هذا النزاع، ازداد تأثيره على أستراليا. تبذل حكومتنا قصارى جهدها لحماية الأستراليين من تداعيات هذا الأمر".