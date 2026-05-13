81 ألف دولار.. عملة بيتكوين تحافظ على استقرارها رغم بيانات التضخم الأمريكية

حافظت عملة بيتكوين الرقمية على استقرارها فوق مستوى 81 ألف دولار خلال تعاملات اليوم "الأربعاء"، رغم ضغوط بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات، وهو ما اعتبره محللون مؤشراً على قوة ثقة المشترين وصمود سوق العملات المشفرة أمام المتغيرات الاقتصادية الكلية.

وسجلت "بيتكوين" مستوى 81,117 دولارا، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.17% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.62 تريليون دولار، لتظل فوق المستوى النفسي المهم البالغ 80 ألف دولار، وفقاً لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وعلى صعيد العملات الرقمية البديلة، شهدت الأسواق أداءً متبايناً، حيث ارتفعت عملات "بي إن بي" و"ترون" و"دوج كوين" بنسب وصلت إلى 2.41%، في حين تراجعت عملات "إكس آر بي" و"سولانا" و"كاردانو" و"هايبرليكويد" بنسب بلغت 2.57%.

وبحسب بيانات "كوين ماركت كاب"، تراجعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة طفيفة بلغت 0.12% لتصل إلى 2.7 تريليون دولار.

ونقلت تقارير تحليلية عن خبراء في سوق العملات المشفرة أن صمود "بيتكوين" عقب بيانات التضخم الأخيرة يمثل تحولاً في سلوك السوق، خاصة أن معظم قراءات مؤشر أسعار المستهلكين السابقة كانت تعقبها تراجعات فورية قصيرة الأجل.

وأشار الخبراء إلى انتعاش نشاط الشبكة "أون تشين"، مع ارتفاع عدد معاملات "بيتكوين" اليومية بنسبة 116% منذ بداية مايو الجاري، ما يعكس زيادة ملحوظة في مشاركة المستخدمين.

وأوضح المحللون أن الإغلاق المستدام فوق مستوى 82,500 دولار سيشكل إشارة قوية إلى قدرة المشترين على امتصاص موجات جني الأرباح الأخيرة، كما لفتت وحدات تحليل الأسواق إلى أن تدخل المشترين عند هبوط العملة دون مستوى 80 ألف دولار ساعد في تسريع التعافي.

وأكدوا أن التحركات السعرية لا تزال ضمن نطاق محدود، مع ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية الكلية خلال الفترة المقبلة.

كما نصح خبراء الأسواق بالاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية لتوفير مرونة أكبر في حال تعرض الأسواق لتصحيحات سعرية أعمق أو موجات بيع ناتجة عن تقلبات مفاجئة.

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
