نائب: خطاب الرئيس السيسي في نيروبي وضع إفريقيا أمام رؤية واقعية لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة “أفريقيا – فرنسا” في نيروبي اتسمت بالوضوح والاتزان، وقدمت معالجة مباشرة لعدد من الملفات الاقتصادية الملحة التي تواجه الدول الأفريقية، وفي مقدمتها أزمة الديون وتراجع التمويل الدولي.

وأوضح حافظ أن أهمية الكلمة تكمن في أنها لم تكتفِ بعرض التحديات، وإنما دفعت باتجاه حلول قابلة للتنفيذ، من بينها الدعوة إلى تطوير أدوات التمويل الدولي، وتوسيع مبادلات الديون في صورة مشروعات تنموية، بما يخفف الأعباء عن الاقتصادات النامية ويمنحها مساحة أكبر للحركة.

وأشار إلى أن ربط الرئيس بين مساري السلام والتنمية يعكس قراءة دقيقة للواقع الأفريقي، حيث تتداخل الأزمات الأمنية مع الضغوط الاقتصادية، بما يجعل أي محاولة للتقدم الاقتصادي غير مكتملة دون استقرار حقيقي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن طرح الرئيس بشأن دعم التجارة الأفريقية البينية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، بما يفتح المجال أمام نمو الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد حافظ أن الكلمة حملت أيضًا دعوة واضحة لإعادة النظر في شكل النظام المالي العالمي، في ظل ما يشهده من اختلالات تؤثر بشكل مباشر على الدول النامية، لافتًا إلى أن مصر قدمت من خلال هذا الخطاب تصورًا عمليًا يوازن بين متطلبات الإصلاح المالي واحتياجات التنمية.

واختتم بأن خطاب الرئيس السيسي في نيروبي عكس ثبات الموقف المصري تجاه قضايا القارة الأفريقية، وسعيه الدائم لدفع مسار أكثر إنصافًا في العلاقات الاقتصادية الدولية، بما يدعم استقرار الدول النامية ويعزز فرص التنمية المستدامة.