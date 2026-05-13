عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

عاوت أسعار الذهب الارتفاع بختام تعاملات أمس الثلاثاء، بعد أن شهدت هبوطًا اليومين الماضيين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصف خلالها الرئيس دونالد ترامب الرد الإيراني الأخير على مقترح السلام الأمريكي بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.

مما تسبب في تراجع أسعار الذهب، فاقدًا مكاسب الأسبوع الماضي، مع تحت ضغط مزدوج من ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار الأمريكي.

ولكن مساء الثلاثاء، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا فوق مستوى الـ 4700 مجددًا مسجلة الآن 4710 دولارات



أس عار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4715 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5996 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6995 جنيهاً بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7994 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 55.960 جنيه