تقرير أمريكي: إيران تستعيد السيطرة على مواقعها الصاروخية بنسبة كبيرة

كشفت تقارير أمريكية أنه، بحسب تقييمات استخباراتية سرية أجرتها وكالات الاستخبارات الأمريكية، استعادت إيران السيطرة على معظم مواقع صواريخها الباليستية ومنصات إطلاقها ومنشآتها تحت الأرض.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز هذا الخبر عن مصادر مطلعة على أحدث التقييمات. ووفقًا للتقرير، أعادت إيران السيطرة العملياتية على 30 موقعًا من أصل 33 موقعًا للصواريخ التي تسيطر عليها على طول مضيق هرمز، حيث يمكنها استخدام منصات إطلاق متنقلة داخل هذه المواقع لنقل الصواريخ إلى مواقع أخرى.

وتشير التقديرات إلى أن إيران تسيطر على نحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة في جميع أنحاء البلاد، واحتفظت بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب، كما استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض.