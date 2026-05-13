«كلنا في ضهره حتى التتويج».. «شبانة»: الزمالك يكتب التاريخ في نهائي الكونفدرالية

أكد الإعلامي محمد شبانة دعمه الكامل لنادي نادي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشددًا على أهمية دور الجماهير واللاعبين في تحقيق اللقب القاري.

وقال شبانة، خلال تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة CBC: «من اليوم وحتى يوم السبت، كل الدعم لنادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة، في مباراة ستشهد مشاركة عدد من اللاعبين المقاتلين الذين يستهدفون كتابة أسمائهم في تاريخ هذا النادي الكبير».

وأضاف: «الزمالك نادٍ كبير وتاريخه عريق، وعندما يواجه أي فريق يكون دائمًا المرشح الأول للفوز. ويوم السبت، ومع وجود 50 ألف مشجع عاشق للزمالك في استاد القاهرة، سيكون الفريق على موعد مع كتابة تاريخ جديد وإسعاد جماهيره».

وتابع شبانة: «جمهور الزمالك لم يكن يومًا جمهورًا يشجع لمدة 90 دقيقة فقط، بل هو جمهور يشجع بحب، ويحوّل الضغط والمستحيل إلى حقيقة، والزمالك يدخل المباراة من أجل تأكيد قيمته ومكانته الطبيعية».

وواصل تصريحاته قائلًا: «أي لاعب في الزمالك يجب أن يعرف أنه يوم السبت يمثل ناديًا كبيرًا وجماهير عظيمة، وحتى لو كنت أهلاويًا أو إسماعيلاويًا أو اتحاداويًا، فعندما لا يحقق فريقك البطولة فمن الجميل أن يفوز بها فريق مصري آخر ويُسعد الجميع».

وأشار إلى أهمية المسؤولية الملقاة على اللاعبين، قائلًا: «لاعبو الزمالك يجب أن يدركوا أنهم يمثلون عشرات الملايين من الجماهير، وأن التاريخ يفتح أبوابه أمامهم. الزمالك أقوى وتاريخه أكبر من اتحاد العاصمة، وله هيبة أمام أي منافس».

كما وجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك، قائلًا: «جماهير الزمالك مطالبة بالوقوف خلف فريقها، ليس فقط في المدرجات، ولكن أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم السماح لأي شخص بالتشكيك في الفريق أو لاعبيه».

وأضاف: «البطولات تُحصد بالرجال، وهذه فرصة كبيرة للاعبي الزمالك الذين تحملوا ظروفًا صعبة. المجد لنادي الزمالك، فهو نادٍ عظيم ويحتاج إلى دعم من المسؤولين واللاعبين والإعلام والجمهور، وهذا هو وقت دعم الزمالك».

واختتم شبانة تصريحاته برسالة تحدٍ إلى اتحاد العاصمة، قائلًا: «أقول لاتحاد العاصمة: حاول أن تفوز بالكونفدرالية من استاد القاهرة، لأن الزمالك أفضل فنيًا، ولاعبوه يمتلكون مهارات أعلى. الزمالك كان الأفضل في مباراة الذهاب، وكان بإمكانه الفوز بفارق هدفين أو ثلاثة».

كما أشاد ببعض لاعبي الفريق، مؤكدًا: «الزمالك يمتلك لاعبين أصحاب مهارات كبيرة مثل بيزيرا، بالإضافة إلى شيكو بانزا الذي يقدم كل شيء في كرة القدم، وينقصه فقط اللمسة الأخيرة».

