نجم وادي دجلة: الإسماعيلي اسم كبير لا يستحق هذا الموقف الصعب

أعرب محمود الدياسطي لاعب وادي دجلة، عن حزنه لما وصل إليه نادي الإسماعيلي، مؤكدًا أنه اسم كبير في الكرة المصرية ولم يكن يتمنى أن يمر بهذا الوضع أو يتواجد في هذا الموقف الصعب.

وأشاد الدياسطي في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، تقديم الإعلامي كريم سعيد، بتجربة نادي وادي دجلة، موضحًا أنها تجربة ناجحة تقوم على الاستقرار الإداري والالتزام بتنفيذ تعليمات الأجهزة الفنية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أداء الفريق.

وأشار لاعب وادي دجلة إلى أن عقده مع النادي مستمر لمدة موسمين، مؤكدًا أن تركيزه الكامل حاليًا مع الفريق من أجل تقديم أفضل أداء خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه بعد نهاية الموسم ستتم مناقشة جميع العروض المتاحة له بشكل هادئ ووفقًا لما يناسب مسيرته الكروية.