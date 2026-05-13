كوريا الشمالية تستعد للأسوأ .. «كيم» يأمر بتسريع إنتاج السلاح ورفع الكفاءة القتالية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية يوم الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تفقد يوم الاثنين العديد من مصانع الذخيرة ودعا إلى تحديث أنظمة الإنتاج، وتشديد ضوابط الجودة، وتعزيز الكفاءة لتقوية القدرات العسكرية للبلاد.

والأسبوع الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، عزمها نشر أنظمة مدفعية جديدة بعيدة المدى هذا العام، قادرة على ضرب منطقة العاصمة الكورية الجنوبية، كما ستدشين أول مدمرة بحرية لها خلال الأسابيع القادمة.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان كوريا الجنوبية أن دستور كوريا الشمالية المعدل حديثًا يحذف جميع الإشارات إلى الوحدة الكورية، تماشيًا مع تعهدات الزعيم كيم جونج أون بقطع العلاقات مع كوريا الجنوبية وإقامة نظام الدولتين في شبه الجزيرة الكورية.