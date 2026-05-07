كوريا الشمالية تجدد عدم التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي "تحت أي ظرف"

قال الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج إن بلاده "غير ملزمة" بمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) "تحت أي ظرف من الظروف"، واصفا أي محاولة لإجبار بيونج يانج على الوفاء بالتزامات المعاهدة بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضاف كيم - في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية - أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية "يعكس التزاماتها بموجب قانون سياسة القوى النووية، والدستور الذي كرس الوضع القانوني للبلاد كدولة مسلحة نوويا".

ورفض المسئول الكوري، ما تقوم به الولايات المتحدة وبعض الدول من التشكيك في "الامتلاك الواقعي والمبرر" لبلاده للأسلحة النووية، وفي حقها بممارسة "الدفاع المشروع" كدولة ذات سيادة.

وأشار إلى أن محاولة فرض التزامات معاهدة عدم الانتشار على كوريا الشمالية، رغم انسحابها منها وفق المادة العاشرة، تمثل "انتهاكا صارخا" لروح المعاهدة وتجاهلا لمبادئ القانون الدولي.

وتابع: "وضع كوريا الشمالية كدولة نووية لا يتغير وفقا لادعاءات خطابية أو رغبات أحادية الجانب من قبل أطراف خارجية، وأؤكد مجددا أن كوريا الشمالية غير ملزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بأي حال من الأحوال".

جاء البيان بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الـ 11 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة.

وتعقد الدول الموقعة على المعاهدة مؤتمرا استعراضيا كل خمس سنوات لتقييم مدى الالتزام بالمعاهدة التي اعتُمدت عام 1968. وانسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة في عام 1993.