من قلب بحيرة فيكتوريا.. كاميرا مصرية ترصد بداية حكاية النيل من النقطة صفر

في رحلة استثنائية إلى منابع النيل الأبيض، وصلت أول كاميرا مصرية برفقة الإعلامي نشأت الديهي إلى النقطة صفر من بحيرة فيكتوريا، حيث تبدأ أولى حكايات نهر النيل.

ورصدت كاميرا TEN مشاهد فريدة من فوق خط العرض صفر عند خط الاستواء، حيث تنقسم الكرة الأرضية إلى نصفين شمالي وجنوبي، مع توثيق الظواهر الطبيعية المميزة في هذه المنطقة الفريدة.

كما تابعت الرحلة الحياة اليومية حول أكبر بحيرة للمياه العذبة في أفريقيا، إلى جانب استعراض مشروعات الدولة المصرية في منطقة البحيرات العظمى، في خطوة تعكس عمق الحضور المصري بالقارة الأفريقية.