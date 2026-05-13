يعد إذاعته بأحد البرامج التلفزيونية.. ضبط خطيب فتاة تعدى عليها داخل محل عملها ببورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على الشاب الذي تعدى على خطيبته في محل عملها في محافظة بورسعيد.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وأحد البرامج التلفزيونية، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة داخل محل عملها ببورسعيد.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 9 مايو الجاري، تبلغ لقسم شرطة المناخ من (إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة القسم)، بتضررها من (خطيبها "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور)؛ لقيامه بالتعدي عليها بالضرب داخل محل عملها، محدثا إصابتها؛ لخلافات عائلية بينهما.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية.