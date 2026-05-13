رمموا منزلي.. أحد المستفيدين من المبادرة: اللي عملته حياة كريمة مكنتش أحلم بيه

خصص الإعلامي محمد مصطفى شردي، جزء من حلقة اليوم من برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة" للحديث عن إنجازات مبادرة حياة كريمة في تطوير قرى الريف المصري .

وقال مرزوق ربيع أحد المستفيدين من مشروعات مؤسسة حياة كريمة بقرية كفر السنابسة بالمنوفية، :" حياة كريمة قامت بترميم منزلي في قرية السنابسة ".

وتابع مرزوق ربيع :" حياة كريمة قامت بوضع سيراميك في منزلي وتم ترميم شبكة الصرف الصحي داخل منزلي وتم تجديد الكهرباء والسباكة ".

وأكمل مرزوق ربيع :" منزلي مساحته 50 متر وتم إدخال المياه الشرب والكهرباء وتم ترميم الارضيات وتم تغيير عروق الخشب المتواجدة في السقف بسقف خرساني لحماية المنزل من المطر ".

ولفت مرزوق ربيع:" أنا كنت بشتغل باليومية ولما كبرت في السن بطلت اشتغل وبحصل على معاش "، مضيفا:" حياة كريمة عملتلي حاجات مكنتش احلم بيها ".

