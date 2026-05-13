إحدى المستفيدات من حياة كريمة: أنا عايشة حياة كريمة بعد ترميم منزلي وتغطية السقف

خصص الإعلامي محمد مصطفى شردي، جزء من حلقة اليوم من برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة" للحديث عن إنجازات مبادرة حياة كريمة في تطوير قرى الريف المصري .

وقالت هناء السيد إحدى المستفيدات من خدمات مؤسسة حياة كريمة بقرية كفر السنابسة بالمنوفية، :" مؤسسة حياة كريمة عملت لينا كل حاجة وبيتنا كان عايز ترميم ومؤسسة حياة كريمة عملته لينا ".



وتابعت هناء السيد :" حياة كريمة قامت بتجديد المنزل الخاص بي وتم ترميم السقف وتم تبليط المنزل بالكامل وتم ترميم جدران المنزل ".

واكملت هناء السيد :" تم إيصال الكهرباء لمنزلي وتم تجديد المنزل بالكامل في شهرين فقط ".

ولفتت هناء السيد :" انا مبسوطة بتجديد منزلي وجوزي بيشتغل في شركة الصرف الصحي"، مضيفة:" انا حسيت إني عايشة حياة كريمة".