المنوفية.. الموقف النهائي لاستلام مشروعات حياة كريمة

كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، عقد اليوم محمد موسي نائب المحافظ اجتماعا تنسيقياً لمتابعة الموقف التنفيذي والاستلام النهائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء بقري أشمون والشهداء .

حضر الاجتماع ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، دار الهندسة ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن أشمون والشهداء ، مديري عموم مشروعات هيئة الطرق ، غاز مصر ، ري المنوفية ، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

وفي مستهل الإجتماع ، تم استعراض الموقف التنفيذي لمعاينات واستلامات دار الهندسة ، و المشروعات المسندة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وكذا الوقوف علي تلافي الملاحظات بالمشروعات المتبقية بقطاع الصحة ومنها الوحدات الصحية بقرى عمروس بمركز ومدينة الشهداء ، الوحدة الصحية بقرية دروة ومركز طب الاسرة بمحلة سبك وشنشور والفرعونية وسملاي وكفر الحما وشطانوف ومنيل دويب بأشمون ، بالإضافة إلى عرض أخر مستجدات الطرق الفرعية بالمركزين ومعوقات تسليمها وعلى رأسهم طريق 98 الحربي بأشمون ، كما تطرق الاجتماع لمناقشة واستعراض موقف محطات الحديد والمنجنيز ، مع التأكيد علي ضرورة تلافي كافة الملاحظات المتعلقة بكافة المشروعات المتبقية وسبل دفع العمل لسرعة نهوها ودخولها الخدمة بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين.

شدد محافظ المنوفية على تسليم المشروعات ذات نسب تنفيذ مرتفعة وانهاؤها في أقرب وقت لدخولها الخدمة أمام الأهالي ، وكذا تكثيف ومضاعفة الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتكثيف المتابعات الميدانية وتلافي كافة الملاحظات تحقيقاً للصالح العام وتمهيداً للبدء في أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لخدمة قري الريف بالمنوفية.