قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
الإسكان: تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة ضمن سكن لكل المصريين ومتابعة التمويل العقاري للمستفيدين
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. تعليم مطروح تحذر الطلاب وأولياء الأمور
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. أحمد دومة يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
وزير البترول: المرأة المصرية شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية القطاع
فلكيا.. أول أيام عيد الأضحى 2026.. ووقفة عرفات في هذا الموعد
ترامب يدرس تغيير اسم العملية العسكرية ضد إيران إلى “المطرقة الثقيلة”.. ما السبب؟
الولاية الـ51.. ترامب ينشر خريطة جديدة لفنزويلا عليها العلم الأمريكي
الوزير: إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل والحافلات
الحكومة تناقش مستجدات الخدمات وضبط الأسواق وخطط الاستثمار خلال اجتماعها الأسبوعي بالعاصمة الجديدة
بشائر ذي الحجة.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"صحة المنوفية" تُواصل مسيرة التطوير المهني لأطباء الأسنان ببرامج تدريبية متخصصة

برنامج تدريبي
برنامج تدريبي
مروة فاضل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن اختتام فعاليات دورتين تدريبيتين رفيعة المستوى لشباب أطباء الأسنان بالمحافظة، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو الجاري.​

​شهدت الفعاليات التي نُظمت بقيادة الدكتورة جمالات الفقي، مدير إدارة الأسنان بالمديرية، إقبالاً كبيراً ومشاركة فاعلة، حيث انقسم البرنامج التدريبي بإشراف الدكتور أحمد ونس مسئول التدريب بالإدارة إلى مسارين علميين. 

​شملت الدورة الأولى “أحدث تقنيات علاج الجذور”، استهدفت تدريب 30 طبيباً، وحاضر فيها نخبة من المتخصصين الأكاديميين: الدكتور هشام عبادة أستاذ مساعد علاج الجذور بجامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد مطيع مدرس مساعد علاج الجذور بجامعة طنطا  الدكتور أحمد سالم خليل أخصائي علاج الجذور بمستشفى تلا.

​وجاءت الدورة الثانية: “فنون التركيبات السنية”، ركزت على الجوانب التطبيقية الحديثة في علم التركيبات بحضور 30 طبيباً، تحت إشراف الدكتور أحمد بيومي العكل أستاذ التركيبات بجامعة الأزهر.

​ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذه الدورات ​تجسيد الاستثمار في العنصر البشري و تأتي كجزء من خطة استراتيجية شاملة تتبناها المديرية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المنوفي.

​اختتمت الفعاليات بتكريم المحاضرين والمشاركين، وسط إشادة واسعة من الأطباء بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي الذي يساهم بشكل مباشر في تطوير أدائهم المهني داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

محافظة المنوفية المنوفية صحة المنوفية اطباء الأسنان برنامج تدريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

يامال يرفع علم فلسطين

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع «يامين يامال» علم فلسطين

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

الدولار

بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

100 ألف شقة إيجار من الدولة .. اعرف التفاصيل والفئات المُستحقة

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

ترشيحاتنا

طفل زائد عن الحاجة

فرقة مركز الجيزة الثقافي تقدم "طفل زائد عن الحاجة" بمهرجان نوادي المسرح

خيري بشارة

خيري بشارة: فيلم أسد ملحمي تجاوز الآفاق المعتادة في السينما المصرية

تقرير.. سوق كان 2026.. مشاريع طموحة تُشعل المنافسة بين المشترين في غياب الأفلام الكبرى

سوق كان 2026.. مشاريع طموحة تُشعل المنافسة بين المشترين في غياب الأفلام الكبرى

بالصور

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فستان غير تقليدي.. نادين نجيم تستعرض جمالها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟.. خبراء يفسرون الظاهرة الشائعة

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد