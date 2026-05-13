"صحة المنوفية" تُواصل مسيرة التطوير المهني لأطباء الأسنان ببرامج تدريبية متخصصة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن اختتام فعاليات دورتين تدريبيتين رفيعة المستوى لشباب أطباء الأسنان بالمحافظة، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو الجاري.​

​شهدت الفعاليات التي نُظمت بقيادة الدكتورة جمالات الفقي، مدير إدارة الأسنان بالمديرية، إقبالاً كبيراً ومشاركة فاعلة، حيث انقسم البرنامج التدريبي بإشراف الدكتور أحمد ونس مسئول التدريب بالإدارة إلى مسارين علميين.

​شملت الدورة الأولى “أحدث تقنيات علاج الجذور”، استهدفت تدريب 30 طبيباً، وحاضر فيها نخبة من المتخصصين الأكاديميين: الدكتور هشام عبادة أستاذ مساعد علاج الجذور بجامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد مطيع مدرس مساعد علاج الجذور بجامعة طنطا الدكتور أحمد سالم خليل أخصائي علاج الجذور بمستشفى تلا.

​وجاءت الدورة الثانية: “فنون التركيبات السنية”، ركزت على الجوانب التطبيقية الحديثة في علم التركيبات بحضور 30 طبيباً، تحت إشراف الدكتور أحمد بيومي العكل أستاذ التركيبات بجامعة الأزهر.

​ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذه الدورات ​تجسيد الاستثمار في العنصر البشري و تأتي كجزء من خطة استراتيجية شاملة تتبناها المديرية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المنوفي.

​اختتمت الفعاليات بتكريم المحاضرين والمشاركين، وسط إشادة واسعة من الأطباء بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي الذي يساهم بشكل مباشر في تطوير أدائهم المهني داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.