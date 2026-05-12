إحالة 36 من العاملين للتحقيق بزيارة مفاجئة لمستشفى الشهداء في المنوفية

زار محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء في محافظة المنوفية مستشفى الشهداء المركزي لمتابعة الانضباط الإداري داخل المستشفى، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض كل في موقعه لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات والإسعافات الفورية للمواطنين.

وخلال المرور تبين غياب 20 من العاملين بالمستشفى، وترك 16 آخرين للعمل دون إذن مسبق حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية باستمرار المتابعة الميدانية والمرور الدوري على المنشآت الخدمية خاصة الصحية، لضمان انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على الوجه الأمثل، تحقيقًا للصالح العام.