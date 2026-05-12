إزالات فورية لحالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالتواجد الميداني والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية ومنع ظاهرة البناء المخالف وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بتنفيذ إزالات فورية لعدد من الحالات التعدي والبناء المخالف ومنها ( سور وأعمدة بالطوب الأبيض والأحمر بناحية بشتامي ، ومتغير مكاني عبارة عن أعمدة الدور الثاني علوي بجزيرة الحجر ، وحالة تعدي علي أرض زراعية بقرية العراقية ) ، فيما تم إزالة متغير مكاني عبارة عن أعمدة خرسانية بالدور الثالث علوي بقرية منشأة السادات.

وفي نطاق حي شرق شبين الكوم ، تمت الإزالة الفورية لثلاث حالات تعدي علي الأراضي الزراعية علي مساحات 221 م2 بقرية كفر المصيلحة ، كما تم تنفيذ إزالة في المهد لثلاث حالات تعدي وبناء مخالف بنواحي ببخاتي وشبرا باص بشبين الكوم عبارة عن ( متغيرات مكانية علي مساحات 209 م2 ، تعدي علي أرض زراعية بمساحة 195 م2 ) ، حفاظاً علي الرقعة الزراعية وتحقيقاً للصالح العام.

وأكد المحافظ ان التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه والمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي والازالة الفورية في المهد لأي تعدي جديد.