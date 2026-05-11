قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسى يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة "إفريقيا-فرنسا" بكينيا
شقى السنة راح.. روايات الشهود تكشف تفاصيل صادمة حول حريق محصول القمح في قرية النعامنة بمنيا القمح
«قفزه فوق الأسطح لم تُنقذه».. سقوط صياد الجبيل بـ80 قطعة حشيش وحكم رادع من جنايات جنوب سيناء
تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات
نائبة في البرلمان الأوروبي: لن نسمح باستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان
مدبولي يتفقد توسعات مصنع للمواد اللاصقة باستثمارات 26 مليون دولار في أكتوبر
الرئيس السيسي يصل العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا–فرنسا
مصر تواصل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.. تفاصيل
الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا – فرنسا
أمام أولادها.. المؤبد لعامل أنهى حياة زوجته خنقا في المنوفية
الإسكان: إعادة فتح باب تلقي التظلمات على شقق سكن لكل المصريين7حتى 18 مايو
مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن قبل عيد الأضحى.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمام أولادها.. المؤبد لعامل أنهى حياة زوجته خنقا في المنوفية

المجني عليها
المجني عليها
مروة فاضل

قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية بالسجن المؤبد لزوج تخلص من زوجته خنقا أمام أولادها بقرية كفر السنابسة بمركز منوف. 

جاء ذلك عقب صدور قرار الطب النفسي الذي أكد أن المتهم سليم نفسيا ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية.

 وتعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع سيدة على يد زوجها خنقا داخل شقتها بقرية كفر السنابسة، واكتشاف أولادها وفاتها.

وبالانتقال، تبين مصرع سامية، 36 سنة، ربة منزل، خنقا. 

وبالبحث، تبين أن وراء الواقعة زوجها لخلافات زوجية بينهم، فقرر التخلص منها.

كما تبين أن أولادها اكتشفوا وفاتها صباحا عند محاولة إيقاظها، وسط حالة من الحزن بين الجميع.

ووجهت أسرة المجني عليها له تهمة القتل العمد، لأنه عقد النية للتخلص من زوجته.

وأكدت أسرة المجني عليها أنها كانت تعمل وتساعده في المعيشة، وكان دائما يستحوذ على أموالها، وكان هناك خلافات دائمة بينهما، ولكنها كانت ترفض الانفصال عنه بسبب أولادها. 

محافظة المنوفية محكمة جنايات شبين الكوم منوف المؤبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

راعي الكنيسة المقدونية بكرواتيا يشيد بجهود البابا تواضروس في نشر السلام والتفاهم

رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا للصناعات الهندسية في مدينة 6 أكتوبر

رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا للصناعات الهندسية في مدينة 6 أكتوبر

وزير الاتصالات

مبادرتا براعم وأشبال مصر الرقمية.. الاتصالات تطلق منحة برامج التدريب الصيفية 2026

بالصور

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

تحذير للمصريين.. تناول الطعمية يوميا يصيبك بهذا المرض

الطعمية
الطعمية
الطعمية

بعد عملية التجميل.. داليا البحيري كأنها في العشرينات في آخر ظهور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد