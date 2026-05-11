أمام أولادها.. المؤبد لعامل أنهى حياة زوجته خنقا في المنوفية

قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية بالسجن المؤبد لزوج تخلص من زوجته خنقا أمام أولادها بقرية كفر السنابسة بمركز منوف.

جاء ذلك عقب صدور قرار الطب النفسي الذي أكد أن المتهم سليم نفسيا ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع سيدة على يد زوجها خنقا داخل شقتها بقرية كفر السنابسة، واكتشاف أولادها وفاتها.

وبالانتقال، تبين مصرع سامية، 36 سنة، ربة منزل، خنقا.

وبالبحث، تبين أن وراء الواقعة زوجها لخلافات زوجية بينهم، فقرر التخلص منها.

كما تبين أن أولادها اكتشفوا وفاتها صباحا عند محاولة إيقاظها، وسط حالة من الحزن بين الجميع.

ووجهت أسرة المجني عليها له تهمة القتل العمد، لأنه عقد النية للتخلص من زوجته.

وأكدت أسرة المجني عليها أنها كانت تعمل وتساعده في المعيشة، وكان دائما يستحوذ على أموالها، وكان هناك خلافات دائمة بينهما، ولكنها كانت ترفض الانفصال عنه بسبب أولادها.