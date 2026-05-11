بعد تأجيلها.. استئناف محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في المنوفية وأسرتها تطالب بالقصاص

تباشر محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم جلسة المتهم بقتل زوجته في قرية كفر السنابسة لخلافات بينهما بعد تأجيلها إلي جلسة اليوم لسماع المرافعة.

وحضرت أسرة المجني عليها إلي قاعة المحكمة للمطالبة بالقصاص من قاتل زوجته وإعدام المتهم الذي قتل نجلتهم أمام أعين أولادهم.

جاء ذلك عقب صدور قرار الطب النفسي الذي أكد أن المتهم سليم نفسيا ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع سيدة على يد زوجها خنقا داخل شقتها بقرية كفر السنابسة، واكتشاف أولادها وفاتها.

وبالانتقال، تبين مصرع سامية، 36 سنة، ربة منزل، خنقا.

وبالبحث، تبين أن وراء الواقعة زوجها لخلافات زوجية بينهم، فقرر التخلص منها.

كما تبين أن أولادها اكتشفوا وفاتها صباحا عند محاولة إيقاظها، وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وطالبت أسرة المجني عليها بالحكم بالإعدام على المتهم، حيث وجهت له تهمة القتل العمد، لأنه عقد النية للتخلص من زوجته.

وأكدت أسرة المجني عليها أنها كانت تعمل وتساعده في المعيشة، وكان دائما يستحوذ على أموالها، وكان هناك خلافات دائمة بينهما، ولكنها كانت ترفض الانفصال عنه بسبب أولادها.

وطالبت الأسرة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.