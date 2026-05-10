محافظ المنوفية يتفقد مستجدات الأعمال الإنشائية بمستشفى الشهداء الجديدة

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم، مستجدات أعمال إنشاء مستشفى الشهداء الجديدة ، المقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2، وبتكلفة إجمالية تتجاوز مليار و300 مليون جنيه، وذلك لدفع منظومة العمل وتسريع معدلات التنفيذ بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقد رافق المحافظ، خلال الزيارة الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة، ومحمد الزرقاني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء .

وخلال تفقده، استمع محافظ المنوفية إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروع، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

ومن المقرر أن تضم المستشفى الجديدة 5 غرف عمليات، و31 سريراً للغسيل الكلوي، و24 حضانة للأطفال، و41 سريراً للعناية المركزة، و21 سريراً بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سريراً، فضلاً عن توفير نحو 450 فرصة عمل، بما يجعلها إضافة قوية ودعماً حقيقياً للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وفاجأ محافظ المنوفية عيادة الشهداء الشاملة للتأمين الصحي لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، حيث تفقد عدداً من العيادات والأقسام المختلفة منها الباطنة والصدر والسكر والكلى والمعمل والسونار وخدمة العملاء، كما تابع انتظام العمل بالصيدلية وتوافر الأدوية وكفاءة الأجهزة الطبية المستخدمة.

وأجرى المحافظ حواراً مباشراً مع عدد من المرضى والمترددين على العيادة للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة ومدى رضاهم عنها، واستمع لعدد من شكاوى المواطنين ، مكلفاً بالفحص الفوري والعمل على تلبيتها ، مؤكداً استمرار تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي باعتباره أحد أهم الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وفي إطار تخفيف العبء عن مرضى التأمين الصحي، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إلى أنه سبق تخصيص المقر القديم للوحدة المحلية بكفر عشما بالمجان لصالح هيئة التأمين الصحي بالشهداء، للمساهمة في تقليل الزحام والتيسير على المنتفعين بالخدمة الطبية ، وجاري دراسة رفع كفاءة وتطوير مكونات المبنى بالدورين الثاني والثالث، مع توصيل كافة المرافق الأساسية وتجهيزه بأحدث الإمكانيات الطبية والإدارية، بما يساهم في استيعاب أعداد أكبر من المترددين وتقديم الخدمة الطبية بشكل أفضل وأكثر كفاءة.

وقال محافظ المنوفية إننا مستمرون في تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي والذي يقع على رأس أولويات منظومة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوفير سبل الدعم والاحتياجات للنهوض بالقطاع الطبي لمواكبة التطور في أداء الخدمة الطبية.