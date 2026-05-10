قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة معهد العالم العربي: الإسكندرية رمز للتعددية الثقافية والتقارب المصري الفرنسي
كان السينمائي 79.. حجم الميزانية ومستقبل الذكاء الإصطناعي
قطر وباكستان تدعوان لدعم جهود السلام وإنهاء الحرب في المنطقة
محافظ المنوفية يجبر بخاطر طالب ويوقع له بكراسته
قرار حكومي بضم الدكتور إسلام عزام لعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار
قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ودعم جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة
الزراعة: بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي الكترونيا وإلغاء التعامل النقدي
الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وتدعو لسلام دائم
الأزهر يوضح سن الأضحية من الأبقار والخراف والأعمار المقررة شرعا
ويطلب دعما.. السودان يطلع الجامعة العربية على تطورات التصعيد مع إثيوبيا
توقيت غريب.. مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال 2026
عقوبات قوية منتظرة على اتحاد العاصمة الجزائري بعد أحداث مباراة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مستجدات الأعمال الإنشائية بمستشفى الشهداء الجديدة

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم، مستجدات أعمال إنشاء مستشفى الشهداء الجديدة ، المقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2، وبتكلفة إجمالية تتجاوز مليار و300 مليون جنيه، وذلك لدفع منظومة العمل وتسريع معدلات التنفيذ بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقد رافق المحافظ، خلال الزيارة الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة، ومحمد الزرقاني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء .

وخلال تفقده، استمع محافظ المنوفية إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروع، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

ومن المقرر أن تضم المستشفى الجديدة 5 غرف عمليات، و31 سريراً للغسيل الكلوي، و24 حضانة للأطفال، و41 سريراً للعناية المركزة، و21 سريراً بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سريراً، فضلاً عن توفير نحو 450 فرصة عمل، بما يجعلها إضافة قوية ودعماً حقيقياً للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وفاجأ محافظ المنوفية عيادة الشهداء الشاملة للتأمين الصحي لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، حيث تفقد عدداً من العيادات والأقسام المختلفة منها الباطنة والصدر والسكر والكلى والمعمل والسونار وخدمة العملاء، كما تابع انتظام العمل بالصيدلية وتوافر الأدوية وكفاءة الأجهزة الطبية المستخدمة.

وأجرى المحافظ حواراً مباشراً مع عدد من المرضى والمترددين على العيادة للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة ومدى رضاهم عنها، واستمع لعدد من شكاوى المواطنين ، مكلفاً بالفحص الفوري والعمل على تلبيتها ، مؤكداً استمرار تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي باعتباره أحد أهم الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وفي إطار تخفيف العبء عن مرضى التأمين الصحي، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إلى أنه سبق تخصيص المقر القديم للوحدة المحلية بكفر عشما بالمجان لصالح هيئة التأمين الصحي بالشهداء، للمساهمة في تقليل الزحام والتيسير على المنتفعين بالخدمة الطبية ، وجاري دراسة رفع كفاءة وتطوير مكونات المبنى بالدورين الثاني والثالث، مع توصيل كافة المرافق الأساسية وتجهيزه بأحدث الإمكانيات الطبية والإدارية، بما يساهم في استيعاب أعداد أكبر من المترددين وتقديم الخدمة الطبية بشكل أفضل وأكثر كفاءة.

وقال محافظ المنوفية إننا مستمرون في تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي والذي يقع على رأس أولويات منظومة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوفير سبل الدعم والاحتياجات للنهوض بالقطاع الطبي لمواكبة التطور في أداء الخدمة الطبية.

محافظة المنوفية المنوفية جولة تفقدية التأمين الصحي الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

جنيهات ذهب

فوق مستوى الـ 56 ألفًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 في مصر

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

الآثار: وصف المتحف المصري الكبير بـ”الهرم الرابع” يعكس قيمته الحضارية العالمية

إيران

التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري يقدم لخامنئي تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة

المساعدات

الهلال الأحمر يطلق القافلة 192 بحمولة أكثر من 4 آلاف طن مساعدات للفلسطينيين

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد