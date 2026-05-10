الداخلية تكشف ملابسات استغاثة من تغيب طالب بالمنوفية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة بشأن تغيب أحد الطلاب بمحافظة المنوفية، قبل أن تنتهي الواقعة بالعثور عليه وإعادته إلى أسرته سالمًا.

تفاصيل الواقعة

وتبين من الفحص أن الأجهزة الأمنية رصدت منشورًا مدعومًا بصور يتضمن بلاغًا عن تغيب طالب، 15 عامًا، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم فحص البلاغ وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبالتحريات، تبين أن بداية الواقعة كانت بتاريخ 2 مايو الجاري، عندما تقدم والد الطالب "سائق" ببلاغ إلى الشرطة يفيد بتغيب نجله عن المنزل.

وكشفت التحريات أن الطالب غادر المنزل عقب حدوث خلافات أسرية، بعد تعرضه للتعنيف من والده بسبب تغيبه المتكرر عن الدراسة.

وفي يوم 7 مايو، حضر والد الطالب إلى مركز الشرطة وبرفقته نجله المتغيب، حيث تبين عودته للمنزل دون تعرضه لأي أذى.

وبسؤال الطالب، أقر بأنه توجه إلى محافظة القاهرة، وعمل داخل أحد المطاعم خلال فترة غيابه، هربًا من الخلافات الأسرية.

وأكدت التحريات تطابق أقوال الطالب ووالده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت تسليم الطالب لوالده مع أخذ التعهد القانوني بحسن رعايته ومتابعته.