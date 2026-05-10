النائب العام يستقبل رئيس محكمة استئناف أسيوط لبحث تعزيز التعاون القضائي

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه، المستشار الدكتور يحيى البنا، رئيس محكمة استئناف أسيوط؛ وذلك في إطار زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يدعم حسن سير العمل القضائي، ويكفل تكامل الأدوار بين النيابة العامة والمحاكم المختلفة.

شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي، وتدعيم قنوات التواصل، بما يواكب متطلبات تطوير منظومة العدالة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، عمق العلاقات المهنية التي تجمع بين النيابة العامة ومحكمة استئناف أسيوط، وحرصهما على تعزيز أطر التعاون بما يخدم صالح الوطن والمواطن، ويعكس المكانة الرفيعة للقضاء المصري ورسالته السامية.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس محكمة استئناف أسيوط درع المحكمة إلى النائب العام؛ تقديرًا لدور النيابة العامة في دعم منظومة العدالة، وتعزيزًا لأواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين.