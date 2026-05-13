يستقلون تروسيكل.. القبض على 3 أشخاص سرقوا وحدة تكييف من عقار بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام 3 أشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل" بسرقة وحدة تكييف خارجية من أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة وحدة التكييف الخارجية المعلقة على سور مسكنه.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم مركبة التروسيكل المستخدمة في الواقعة "بدون لوحات معدنية".. وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاط إجرامي تخصص في السرقة بأسلوب المغافلة.

وتم بإرشادهم ضبط وحدة التكييف المستولى عليها، وكذا مسروقات أخرى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.