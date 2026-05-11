وزير العدل يتفقد مكتب المساعدة القانونية للأجانب بالعاصمة الإدارية

أجرى المستشار محمود الشريف وزير العدل، جولة تفقدية، خلال افتتاح مكتب المساعدة القانونية للأجانب بمقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة، والذي يهدف إلي تسوية المنازعات والقضايا الاسرية بين الأزواج والزواجات الأجانب.

ورافق وزير العدل خلال الجولة التفقدية الأمثل الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له، حيث شملت الجولة تفقد جميع المكاتب الداخلية بالمكتب، واستمعوا خلاله إلي شرح وافي لجميع الخدمات التي يقدمها المكتب عن تسوية المنازعات الاسرية بين الأزواج الأجانب المتزوجين من مصريين.

استمع وزير العدل ووفد الممثل الإنمائي الي شرح توضيحي لأهم الحالات التي يستقبلها المكتب

كما استمع وزير العدل ووفد الممثل الإنمائي الي شرح توضيحي لأهم الحالات التي يستقبلها المكتب، بالإضافة إلى أكثر الجنسيات في المكتب.

ويعد مكتب زاوج الأجانب من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل إذ أنشئ مكتب زواج الأجانب لأول مرة في 6 مارس 1979، داخل مبنى وزارة العدل ولكن في مايو الماضى صدر قرار بنقل المقر الى العاصمة الإدارية بعد انتقال وزارة العدل في وقت سابق.